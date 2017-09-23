İnegölspor - Etimesgut Belediyespor: 1-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (BURSA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden İnegölspor, evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Fatih Karatağ (xx), Arif Dilmeç (xx), Fevzi Erdem Akbaş (xx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xx), Kemal Hastürk (xx), İsa Akgöl (xx), Bilal Özdemir (xx), Emrah Dağ (xx), Enes Ata (xxx), Raif Demir (xxx), Emirhan Aydoğan (xx) (Dk. 46 Ali Sakal xx), Kenan Şahin (xx), Anıl Şahin (xxx), Barış Sinan Üstün (xx) (Dk.46 Cihan Yeşilırmak xx) (Dk. 69 Okan Deniz xx)
YEDEKLER: Mustafa Güngör, Gökhan Kurumuş, Uğur Parlak, Enes Bayır
ETİMESGUT BLD.: Osman Mert Göktepe (xx), Sabri Turgut (xx), Eser Yayla (xxx), Yaşar Çetin (xx) (Dk. 90 Gökhan Lale), Mikail Koçak (xx), Erçin Ilgaz (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Ahmet Kaan Ergün (xx), Rıdvan Sağlam (xx) (Dk. 80 Caner Yılmaz xx), Nuh Aşkın (xx), Mehmet Bektaş (xx) (Dk. 67 Alaettin Tur xx)
YEDEKLER: Hasan Sürmeli, Berat Çetinkaya, Emrah Bozkurt, Ömer Esenkaya
SARI KART: Anıl Şahin(Dk. 57) , Bilal Özdemir(Dk. 62) (İnegölspor), - Fatih Selimhan Solmaz(Dk. 35), Erçin Ilgaz(Dk.42- 87) (Etimesgut Belediyespor)
KIRMIZI KART: Erçin Ilgaz (Dk. 87)
GOLLER: Dk. 80 Raif Demir (İnegölspor), Dk. 57 Eser Yayla (Etimesgut Belediyespor)
MAÇTAN DAKİKALAR
15\'inci dakikada sağdan gelişen İnegölspor atağında Enes Ata’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Anıl Şahin’in kafası az farkla auta gitti.
17\'nci dakikada gelişen Etimesgut atağında, İnegölspor ceza sahasında yaşanan anlaşmazlık sonrası boşta kalan top defans tarafından uzaklaştırıldı. Ceza sahası dışına düşen topla buluşan Sabri’nin şutu üstten auta gitti.
21\'inci dakikada sağdan gelişen İnegölspor atağında Enes topu arka direğe ortaladı. Arka direkte topla buluşan Raif’in yerden şutunda Nuh Aşkın meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
27\'nci dakikada gelişen Etimesgut atağında Erçin’in sağdan ortasında ceza sahası içinde kafaya çıkan Eser’in vuruşu kalecide kaldı.
30\'uncu dakikada Etimesgut ceza sahası önünde topla buluşan Barış Sinan’ın sert şutu üstten auta gitti.
52\'nci dakikada soldan gelişen Etimesgut atağında topla ceza sahasına giren Eser’in şutu kaleciden döndü. Boşta kalan topa gelişine vuran Yaşar’ın şutu üstten auta gitti.
55\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında İsa’nın ortasında ceza sahasına topa yükselen Raif’in kafa vuruşu üst direkten döndü.
57\'nci dakikada Etimesgut atağında ceza sahasına doldurulan top Anıl Şahin’in eline çarpınca hakem penaltıya hükmetti. Beyaz noktada topun başına geçen Eser, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1
60\'ıncı dakikada gelişen Etimesgut atağında soldan dar pozisyonda kaleyi yoklayan Yaşar’ın şutu kaleciden kornere çıktı.
69\'uncu dakikada İnegölspor ceza sahası içine ortalanan topta kafaya yükselen Yaşar’ın vuruşu yandan auta gitti.
78\'inci dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşta Mikail, topu ön direğe ortaladı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Nuh’un kafa vuruşu üstten auta gitti.
80\'inci dakikada Anıl’ın sağdan ortasında Barış topu ceza sahası içindeki Raif’e indirdi. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Raif, maça dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1
90\'ıncı dakikada gelişen İnegölspor atağında sağdan topla ilerleyen Okan Deniz ceza sahasında topu Raif’e çevirdi. Raif’in şutunda kaleciden seken top Barış’ın önünde kaldı. Ali’nin şutu defanstan kornere çıktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ekipler sahadan 1’er puanla ayrıldı.
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