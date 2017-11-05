İnegölspor - AFJET Afyonspor: 2-3

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA), (DHA)

STAT: İnegöl

HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Musa Murat Emre (xx), Mustafa Onur Özgenç (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xx), İsa Akgöl (xx), Bilal Özdemir (xx), Okan Deniz (xxx), Emrah Dağ (xx) (Dk. 62 Uğur Parlak xx), Enes Ata (xx), Ali Sakal (xx) (Dk. 46 Emirhan Aydoğan xx), Enes Bayır (xx), Barış Sinan Üstün (xx), Cihan Yeşilırmak (xx) (Dk. 46 Ahmet Hakan Şahin xxx)

AFJET AFYONSPOR:Bekir Demircan (xx), Türker Toptaş (xx), Yasin Yener (xxx) (Dk. 85 Emre Pehlivan x), Samet Cantürk (xx), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılıç (xx), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xx) (Dk. 67 Tugay Adamcıl xx), Oltan Karakullukçu (xxx), Murathan Buruş (xx) (Dk. 80 Ömer Yanık x), Erdi Zengin (xx)

GOLLER: Dk. 70 Ahmet Hakan, Dk. 79 Okan Deniz (İnegölspor), Dk. 3, Dk. 28 Yasin

Yener, Dk. 9 Oltan (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: İsa (İnegölspor), Murathan (Afjet Afyonspor)

Spor Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 11\'inci hafta maçında evinde Afjet Afyonspor’u ağırlayan İnegölspor, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. 3\'üncü ve 9\'uncu dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 geriye düşerek büyük bir şok yaşayan İnegölspor, 28\'inci dakikada skorun 3-0’a gelmesini engelleyemedi. Devreye 3-0 yeni giren İnegölspor, 2. yarıda yaptığı değişikliklerin ardından daha atak bir görüntü çizdi. 70\'inci dakikada Ahmet Hakan ile farkı 2’ye indiren Bordo Beyazlılar, 79’da Okan’ın penaltıdan attığı golle durumu 3-2’ye getirdi. Son dakikalara kadar atak bir oyun sergileyen İnegölspor, aradığı golü bir türlü bulamayarak sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

3\'üncü dakikada ani gelişen AFJET Afyonspor, İnegöl defansının paslaşmasında araya giren Yasin, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1.

9\'uncu dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında Erdi’nin verdiği arapasta kaleci ile karşı karşıya kalan Oltan, Şener’i çalımlayarak topu boş kaleye göndererek farkı 2’ye çıkardı.

26\'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında topu kaparak rakip ceza sahası içerisine doğru hareket eden Okan’ın ceza sahası dışından sert şutu rakibe çarparak az farkla kornere gitti.

28\'inci dakikada İnegölspor defansının anlaşmazlığı sonucu araya giren Yasin, kaleciyi çalımlayarak bir kez daha topu boş kaleye gönderdi: 0-3.

40\'ıncı dakikada soldan gelişen Afyonspor atağında Aykut’un yerden sert şutu az farkla auta gitti.

59\'uncu dakikada soldan gelişen AFJET Ayfonspor atağında ceza sahası çaprazında topla buluşarak kaleyi yoklayan Erdi’nin şutu kaleciden kornere çıktı.

70\'inci dakikada Barış Sinan’ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Ahmet Hakan topu filelerle buluşturdu: 1-3.

72\'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşa Erdi’nin sert şutu kalecide kaldı.

77\'nci dakikada Emirhan’ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasına hükmetti. Penaltı atışında topun başına geçen Okan Deniz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak farkı 1‘e indirdi: 2-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İnegölspor sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

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