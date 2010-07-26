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İNEGÖL'DEKİ OLAYLARDA 25 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA İNEGÖL (A.A)

26 Temmuz 2010 14:06

-İNEGÖL'DEKİ OLAYLARDA 25 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA İNEGÖL (A.A) - 26.07.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece üç kişinin beş kişiyi bıçakla yaralamasının ardından çıkan olaylarla ilgili 25 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Orhaniye Mahallesi Çinili Cami'nin yanında bulunan bir kahvehanede meydana gelen bıçaklı kavganın ardından başlayan olaylarla ilgili güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Güvenlik güçleri, kamera kayıtlarından olaya karıştığı belirlenen 25 kişiyi ev ve iş yerlerinde gözaltına aldı. Böylece, olayla ilgili  gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi. İnegöl Merkez Polis Merkezinde ifadesi alınan zanlıların daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Emniyet müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesine devam edildiğini, gözaltına alınanların  sayısının artabileceğini bildirdi. Olayların meydana geldiği bölge, yakılan araçların kaldırılmasının ardından belediye ekiplerince temizlendi.

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