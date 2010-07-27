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İNEGÖL'DEKİ OLAYLARDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI İNEGÖL (A.A)

27 Temmuz 2010 16:07

-İNEGÖL'DEKİ OLAYLARDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI İNEGÖL (A.A) - 27.07.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, önceki gece yaşanan gerginliğin başlangıcı olarak gösterilen 5 kişinin bıçaklanması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı. İlçe merkezinde meydana gelen olayların öncesinde Orhaniye Mahallesi Çinili Cami'nin yanında bulunan bir kahvehanede meydana gelen bıçaklı kavgada 5 kişiyi bıçakladıkları iddiasıyla güvenlik güçlerince yakalanan 6 kişinin sorgulamaları tamamlandı. Zanlılardan Mehmet S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. -GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ- Bu arada, bıçaklama olayının ardından ilçe merkezinde yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınanların sayısının 51'e yükseldiği bildirildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel, Bursa Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan bu kişilerin, yarın İnegöl Adliyesine sevk edileceklerini kaydetti.

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