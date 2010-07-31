-İNEGÖL'DEKİ OLAYLAR 3 ZANLIYI ELE VERDİ AĞRI (A.A) - 31.07.2010 - Ağrı'da 2 yıl önce kuzenlerini öldürdükleri iddiasıyla aranan 3 kişi, Bursa'da yakalandı. İki yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden aynı aileden iki grup arasında çıkan kavgada kuzenlerini öldürdükleri iddiasıyla aranan C.B, H.B ve T.B'yi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan olaylar sırasında, haber programında izleyen bir vatandaş, polisi arayarak durumu bildirdi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 3 zanlı gözaltına alınarak, Ağrı'ya gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.