T24 LogoT24 Logo
Gündem

İNEGÖL'DEKİ OLAYLAR 3 ZANLIYI ELE VERDİ  AĞRI (A.A)

31 Temmuz 2010 17:49

-İNEGÖL'DEKİ OLAYLAR 3 ZANLIYI ELE VERDİ  AĞRI (A.A) - 31.07.2010 - Ağrı'da 2 yıl önce kuzenlerini öldürdükleri iddiasıyla aranan 3 kişi, Bursa'da yakalandı. İki yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden aynı aileden iki grup arasında çıkan kavgada kuzenlerini öldürdükleri iddiasıyla aranan C.B, H.B ve T.B'yi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan olaylar sırasında, haber programında izleyen bir vatandaş, polisi arayarak durumu bildirdi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 3 zanlı gözaltına alınarak, Ağrı'ya gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24