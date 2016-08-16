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İnegöl'deki caminin haç şeklindeki mihrabı müftülüğe şikâyet edildi

Müftülük şikâyetler üzerine caminin mihrabını yeniden düzenledi

16 Ağustos 2016 12:18

 Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir camiinin haç şeklindeki mihrabı müftülüğe şikâyet edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Konukoğlu Ailesi, 17 yıl önce ilçeye Sani Konukoğlu adına bir cami inşa ettirdi. Ancak ibadethanenin mihrabında bir gariplik vardı. Mihrap karşıdan bakıldığında haç işaretine benziyordu.

Cami cemaatı, olayı sosyal medyaya taşıdı. Tartışmalar twitter’da devam ederken, İnegöl Belediyesi duruma el koydu. İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş kısa süre sonra “Sani Konukoğlu Camii”ndeki mihrap kısmı düzeltildi. Ortadaki bölüm cam yapılarak komple düzeltilecek” mesajını paylaşarak bu garipliğin ortadan kaldırıldığını duyurdu.

17 yıl önce yaptırılan caminin minberinin bugüne kadar dikkat çekmediğini belirten bir belediye yetkilisi

“Müftülüklerdeki ilgililerle bu konu hakkında temas kuruldu. Ancak herhangi bir netice elde edilemedi. Son yaşanan olayların ardından vatandaşlarımız daha hassas yaklaşıp sosyal medyadan baskı yapınca, müftülük, hayırsever aileyle irtibat kurup, minberin düzeltilmesi için harekete geçti. Minberin üzerinde de ne olduğu bilinmeyen Arapça bir yazı vardı, o da kaldırıldı” şeklinde konuştu. 

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CamiihaçİnegölBursaTürkiye gazetesi

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