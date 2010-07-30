İnegöl'de tutuklanan 53 kişi 'ırkçılık'la yargılansın

T24 - BDP, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 53 kişi hakkında kamu davası açılarak, “ırkçılık” suçundan yargılanması için suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusuna ilişkin dilekçe, BDP Bursa İl Eş Başkanı Ayla Yıldırım tarafından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.



Ayla Yıldırım, Bursa Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, “Kürtlere yönelik ırkçı, ayrımcı ve saldırgan bir linç kampanyasının, planlı ve organize şekilde yükseltildiğini” iddia etti.



Yıldırım, açıklamasında şunları ifade etti:



“Saldırganların büyük bir bölümünün bırakılmış olması ve tutuklu 11 kişinin ise sadece kamu malına zarar vermek, toplantı gösteri yürüyüşüne muhalefet ve polise mukavemetten yargılanacak olmasını kabul etmiyoruz. Saldırganların işlediği suç ırkçılıktır. Irkçılık, insanlık suçudur. Ve bu saldırganların gerçekte işledikleri bu ağır suçtan dolayı yargılanmıyor olmaları, açıkça cesaretlendirilmeye ve bu tür olayların her yere yayılmasına hizmet etmektedir. Bu kapsamda yaptığımız suç duyurusunun, yetkililer tarafından yasalara uygun şekilde kabul edilmesi ve gereğinin yapılmasını istiyoruz.”



Ayla Yıldırım, “Valiliğin 'vatanı milleti seven insanlar', İnegöl Belediye Başkanı ve kimi siyasetçilerin 'bir grup sarhoş genç' tanımlamaları da aynı derece gerçek suçu örtmeye dönük sorunlu açıklamalar olarak görmekteyiz. Bu sorunlu açıklamalar da suç kapsamındadır” görüşünü de dile getirdi.