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İNEGÖL'DE TUTUKLANAN 21 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ İNEGÖL (A.A)

12 Kasım 2010 18:41

-İNEGÖL'DE TUTUKLANAN 21 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ İNEGÖL (A.A) - 12.11.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 26 Temmuz'da meydana gelen olaylar nedeniyle tutuklanan 21 kişi tahliye edildi. İnegöl Asliye Ceza Mahkemesi, zanlıların tahliyesi yönünde karar verdi.  İnegöl'de, 26 Temmuzda meydana gelen, bir polis merkezi ve çok sayıda aracın tahrip edilmesiyle sonuçlanan olaylara ait kamera kayıtlarının incelemesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 44 kişi gözaltına alınmış, bunlardan adliyeye sevk edilen 40 kişiden 21'i tutuklanmıştı.

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