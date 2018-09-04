T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnegöl'de silahlı cep telefonu gaspına tutuklama

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, T

04 Eylül 2018 03:22

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, T.K. (28) isimli kişinin cep  telefonunu silah zoruyla gasp eden Muhammed N. (22), tutuklandı.
İddiaya göre, Osmaniye Mahallesi\'ndeki alışveriş merkezi mevkiinde yaya olarak gezen T.K. isimli  kişinin önünü Muhammed N., tabancasını gösterip T.K.\'nın elindeki cep telefonu gasp ederek kayıplara karıştı. Mağdur gencin şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda eşkaline ulaşılan şüpheli, polis tarafından  yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli  çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAnınMuhammedMahallesiMağdurEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24