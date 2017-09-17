İnegöl'de servislere denetim

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, yeni eğitim- öğretim dönemi öncesi servis araçlarını denetimden geçirdi.

Hikmet Şahin Kültürparkı içerisindeki Nikah Dairesi önünde gerçekleşen denetimler öncesinde açıklama yapan İnegöl Servisçiler Kooperatifi (İNSERKOOP) Başkanı Cengiz Küçük, “Okullar yarın açılacak. Servisler ile alakalı türlü türlü söylentiler çıkıyor. Esas işleri yapan arkadaşlar, bu işi korsan yapan arkadaşların yaptıkları işler yüzünden mağdur oluyor. Biz de İnegöl’de bütün araçlarımızı kontrolden geçiriyoruz. Hem emniyetteki, hem de jandarmadaki arkadaşlara kolaylık sağlamış olacağız” dedi.

470 SERVİS HİZMET VERECEK

Başkan Küçük, \"Biz kampüse yaklaşık 200 arabayla 4 bin öğrenci taşıyacağız. Köylerden gelen 80 tane aracımız ve şehir içi araçlarımız da var. İnegöl’de yaklaşık 470 araçla servis hizmeti vereceğiz\" diye konuştu.

Denetimleri rutin olarak her yıl yapıldığını belirten İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ise, “Biz bu işi rutine bağladık, her sene yapıyoruz. Burada bir nebze olsun noksanlarımızı görmüş oluyoruz. Ama gördüğümüz kadarı ile İnegöl’deki servisler Türkiye geneline baktığımızda eksiklikler konusunda çok daha duyarlılar. Bazen ufak tefek aksaklıklar olur. Burada 200’den fazla aracı emniyet, jandarma ve kendi marifetimizle kontrol ediyoruz. Bizi İnegöl’de servisçiler olarak yaralayan, sıkıntıya sokan, korsan servislerdir. Daha önce İzmir ve İstanbul’da cereyan eden olaylar hep servisçilere mal edildi. Servisin içinde öğrenci unutuldu. Kesinlikle bilinsin ki, o araç korsan taşımacılık yapan bir araçtır. Gerçek servislerle korsan taşımacılık yapanları kesinlikle ayırmamız lazım” dedi.

KORSANA GEÇİT YOK

Korsan servislere kesinlikle geçit vermeyeceklerini ifade eden Korkmaz, “Korsan taşımacılık yapan arkadaşlara duyuruyorum. Korsan işine el atmaya çalışan arkadaşlar, bilsinler ki, bugüne kadar onların karşısında olduk, bu saatten sonra daha fazla karşısında olacağız” diye konuştu.

Cerrah Mahallesi\'ndeki servislerle ilgili son durumu da değerlendiren Bahattin Korkmaz, “Gerekli ikazları yaptık. BURULAŞ’la görüştük, Belediye Başkanımızla görüştük. Onları bir anlaşma, şehir içine adaptasyon konusunda bir zemine kadar getirdik. Bence bu iş istişare ile çözülecek. Pazartesi gününe kalmadan bu iş bugün bile çözülebilir. Belediye Başkanımızın seminerden dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nikah Dairesi önündeki araçlar, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından denetlendi.



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