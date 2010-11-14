-İNEGÖL'DE POLİS CİNNET GETİRDİ: 1 ŞEHİT İNEGÖL (A.A) - 14.11.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir karakolda başkomiser ile mesai arkadaşını rehin alan bir polis memuru, düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 1 polis memuru öldü, 2 polis memuru da yaralandı. Alınan bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Bürosu'nda görevli bir polis memuru, İnegöl Emniyet Müdürlüğü binasında henüz belirlenemeyen nedenden bir başkomiser ile bir polis memurunu rehin aldı. Bankalar Caddesi'ndeki karakolda cinnet getirerek tabancasıyla vurduğu polis memurlarından Halil Kazan'ın ölümüne, Murat Solak ile Sebahattin Aslan'ın yaralanmasına neden olan S.K. gözaltına alınırken, S.K'nın 1,5 ay önce Bursa'dan İnegöl'e tayin edildiği ve olayın meydana geldiği Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevlendirildiği öğrenildi. Yaralı polis memurları Murat Solak ve Sebahattin Aslan, İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa'daki hastanelere sevk edildi. Solak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Aslan ise Muradiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren polis memuru Halil Kazan'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda otopsi yapılmak için cenaze aracıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazan'ın cenazesinin, burada yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz da, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Karakolda yetkililerden bilgi alan Yılmaz, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çok üzücü bir olayın yaşandığını bildirdi. Yılmaz, akşam nöbeti için karakola gelen kişinin henüz belirlenemeyen nedenle olayı gerçekleştirdiğini ifade ederek, ''Olay tüm yönleriyle soruşturuluyor. Nedeni de bu soruşturmanın sonunda belli olacak'' dedi.