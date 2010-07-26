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İNEGÖL'DE OLAYLI GECE BURSA (A.A)

26 Temmuz 2010 03:11

-İNEGÖL'DE OLAYLI GECE BURSA (A.A) - 26.07.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ellerinde bıçak ve sopalarla kahvehaneye giren üç kişi, beş kişiyi bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, isimlerinin Mehmet Şerif S, Mehmet S ve Şenol S olduğu öğrenilen üç kişi, ellerinde sopa ve bıçaklarla Orhaniye Mahallesi Çinili Cami yanında bulunan bir kahvehaneye girdi. Kahvehanede oturanlar ile bu kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Selahattin O, Metin B, Şaban D ve isimleri henüz belirlenemeyen iki kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından kahvehaneye giren üç zanlı gözaltına alınırken yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada yaralıların çok sayıdaki yakını hastane bahçesinde toplandıktan sonra zanlıların bulunduğu polis merkezi önüne geldi. Topluluk, polislerden, içeride bulunan Mehmet Şerif S, Mehmet S ve Şenol S'yi kendilerine vermelerini istedi. Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine çevrede bulunan ve zanlılara ait olduğu tahmin edilen aracı taşlayan grup, sakinleşmeyince biber gazı sıkılarak durdurulmak istendi. Polis ekipleri, buna rağmen dağılmayan kalabalığı bölgeden uzaklaştırmak için havaya ateş etti. Öfkeli kalabalık, polis merkezi önünde beklemeyi sürdürüyor.

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