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Spor

İnegöl’de Mobilya Kupası yarın başlıyor

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa) (DHA)- İNEGÖL Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan İnegöl Belediyespor Mobilya Kupası, 07 Eylül Perşembe günü başlıyor

06 Eylül 2017 18:49

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa) (DHA)- İNEGÖL Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan İnegöl Belediyespor Mobilya Kupası, 07 Eylül Perşembe günü başlıyor.
İnegöl İlçe Spor Salonunda İnegöl Belediyespor Voleybol takımının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Mobilya Kupasına Voleybol Efeler Liginin güçleri takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediye, Galatasaray ve Maliye Milli Piyango takımları katılacak.
3\'üncü İnegöl Belediyespor Mobilya Kupası hakkında açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, böylesi önemli bir organizasyonun bu sene üçüncüsünü düzenleyeceklerini, Mobilya Kupası ile birlik beraberlik ve kardeşlik duygularını ön plana çıkarmaya çalışacaklarını belirtti.

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