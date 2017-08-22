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İnegöl’de korkutan yangın

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, çatısının tutuşması sonucu başlayan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

22 Ağustos 2017 13:54

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, çatısının tutuşması sonucu başlayan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. 
İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi Letafet sokakta bulunan Tevfik İmeci’ye ait müstakil tek katlı binanın çatısında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdaki alevleri fark eden sokak sakinleri durumu İnegöl İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan cayır cayır yanan evdeki alevleri söndürmeye çalışırlarken bir yandan da evin kilitli kapısını açmak için çaba harcadı. Dört bir yandan sürdürülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler bitişiğindeki apartman ve müstakil evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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