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İnegöl'de kaza: 4'ü çocuk, 6 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı

14 Kasım 2017 20:16

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4\'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
İnegöl\'de, Memetullah K. (19), 31 KEB 30 plakalı otomobil ile Hacı Sevim Mesleki Eğitim Kampüsü\'nde eğitim gören yakını iki öğrenciyi alıp, Akhisar Mahallesi\'ne doğru yola çıktı. Otomobille, karşı yönden gelen İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Veteriner Ömer A. yönetimindeki 43 U 7056 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücülerle otomobilde bulunan Güven Arif G.(3) ve Miran K. (3) ile öğrenciler Özgür Ü. (15) ve Berkay A. (15) yaralandı.
Dördü çocuk, 6 yaralı, çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Kaza sonucunda hurdaya dönen araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

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