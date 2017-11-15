İnegöl'de kaçak definecilere operasyon: 5 gözaltı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde izinsiz define arayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçesi İclaliye Mahallesi\'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı ormanlık bölgede önlem alan jandarma, düzenlediği operasyonda, daha önceden kazdıkları 7 metre ve 2.5 metre derinliğindeki iki ayrı kuyuda define arayan 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda; altın arama dedektörü, dizüstü bilgisayar, ses düzeyini artırıp azaltan cihaz, metal arama çubuğu, toprak altı röntgen cihazı, jeneratör, murç, akü, patlayıcı özelliği olan kaya kırıcı fünye ile şüphelilerin barınma ve beslenme ihtiyacını karşılayacak maddelere de el konuldu. Gözaltına alınan A.S., F.T., S.G., İ.T. ve Y.K. \'izinsiz kazı yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.



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