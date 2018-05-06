T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

06 Mayıs 2018 00:41

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Bursa-İnegöl Karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sermet Şekerci (49) yönetimindeki 16 BBA 31 plakalı otomobil, Şehitler Mahallesi kavşağına manevra yapmak istediği sırada şerit değiştirince, aynı istikamette seyir halinde olan Osman Berber (30) yönetimindeki 16 TV 423 plakalı otomobil ile çarpıştı.  Kazada 16 BBA 31 plakalı otomobilde bulunan yolcular Burcu Doğan (31), Ayten Kaya (54), Fatma Şekerci (47) ve Neriman Ege (58) ile diğer sürücü Osman Berber yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Sermet Şekerci ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
6 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAnınKazaKarayoluBursadanBBAMahallesiBerberTVKazada 16 BBABurcu DoğanAyten KayaFatmaNeriman EgeOsman Berber yaralandı OtomobildeSermetAcilDevlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24