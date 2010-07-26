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İNEGÖL'DE GERGİN GECE BURSA (A.A)

26 Temmuz 2010 10:04

-İNEGÖL'DE GERGİN GECE  BURSA (A.A) - 26.07.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç kişinin beş kişiyi bıçakla yaralamasının ardından çıkan olaylarda polis ve vatandaşlardan yaralananlar olduğu bildirildi. Orhaniye Mahallesi Çinili Cami yanında bulunan bir kahvehanede meydana gelen bıçaklı kavganın ardından zanlıların bulunduğu polis merkezi önünde toplanan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, bir polis ve zabıta aracını yaktı,bir banka şubesinin camlarını kırdı ve ambulanslara taş attı. Güvenlik güçleri ilçenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

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