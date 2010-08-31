-İNEGÖL'DE 11 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI İNEGÖL (A.A) - 31.08.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen ay 5 kişinin bıçaklanmasının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla tutuklanan 11 kişi, itirazlar üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlçede meydana gelen olayların ardından gözaltına alınan 50 kişiden tutuklanan Hakan Yılmaz, Yusuf Tetik, İlker Erdem, Emrah Bulut, Erdinç Asar, Adem Ersoy, Okan Şahin, Murat Uslu, Bilal Çoban, Gökhan Buyruk ve Mert Sevgi'nin avukatları ve aileleri İnegöl 1. Sulh Ceza Mahkemesine tahliye talebinde bulundu. Avukatların ve yakınlarının talebini değerlendiren mahkeme, Bursa E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan 11 zanlının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.