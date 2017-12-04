İnegöl’de 10 dönüm orman yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 10 dönüm ormanlık alanı küle çevirdi.

İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanı gören mahalle sakinleri durumu İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl itfaiye ekiplerine bildirdi. Yamaçlık alanda yayılan alevlere ekipler dört yandan müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan küle döndü.



FOTOĞRAFLI