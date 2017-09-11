İnegöl Tarım Fuarı Açıldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - İNEGÖL Belediyesi öncülüğünde MODEF Fuarcılık organizasyonu ile 6\'ncısı düzenlenen İnegöl Tarım Fuarı kapılarını açtı. Merkez Pazaryerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Danış’ın katılımı ile açılan fuar 13 Eylül’e kadar açık kalacak.

İnegöl Belediyesi organizasyonunda bu yıl 6 \'ncısı düzenlenen \'İnegöl Tarım Fuarı\' Mer-Pa Pazaryeri içerisinde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılışa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Yardımcısı Mehmet Daniş, İnegöl Kaymakam Ali Akça, Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Törenin açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yükselen değer tarım diyoruz. Uludağ’ın eteklerinden gelen can suyu ile filizlenip büyüyen tarımsal ürünlerimiz bizim göz bebeğimiz. Verimli arazilere sahip olan İnegöl’ümüz tarım da parlayan bir yıldız konumunda. Bizim bir hedefimiz, bizim bir hayalimiz var. Bizler, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulmasını amaçlıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak özellikle son dönemde kırsal kalkınmayı hızlandıracak projelerle İnegöl tarımına ivme kazandırmaya çalışıyoruz. Mevcut potansiyelimizi en güzel şekilde değerlendirip, bunu en güzel şekilde koordine edip sektörün içerisinde İnegöl’ü meyveleriyle, fidanıyla, hayvansal üretimi, ayçiçeği gibi tarımsal getirileriyle söz sahibi bir konuma getirmenin uğraşısını veriyoruz” dedi.

İNEGÖL\'ÜN YAZDIĞI BİR TARİH VAR

Ardından konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, İnegöl\'de 2016 yılında 24 tane tarımsal tesisi desteklediklerini belirterek, tarımın diğer sektörlere bakıldığında çok kolay olmayan, daha fazla uğraş isteyen, fedakarlık isteyen ve daha fazla riske maruz kalan alan olduğunu ifade etti. Daniş \"İşte bunu sanayide görüyorsunuz, mobilyada görüyorsunuz; İnegöl\'ün yazdığı bir tarih var. Ama hep ne diyoruz: ‘Topraktan geldik, toprağa gideceğiz.’ Toprağı ihmal edemeyiz. Üretimi ihmal edemeyiz, tarımı ihmal edemeyiz.

SARIBAL TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Yardımcısı Daniş\'in, tarımın sorunlarını anlattığı sırada CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal kürsü yanına gelerek, “Söylenen her şey yalan. Bize söz hakkı verilmiyor” dedi. Bunun üzerinde Daniş, “Burada Kaymakam beye konuşması için telkinde bulundum. Ama sektörün temsilcilerinin konuşmasının daha önemli olduğunu söyledi ve kürsüye çıkmadı. Buradaki arkadaşlar bir düzenleme yapmış. Yalan söylüyorsunuz diyorsunuz. Sizi engelleyen bir mi var? Ben söylediklerinizi kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi. Daniş\'in sözlerinin ardından CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kalktığı sandalyeye tekrar oturdu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuar açıldı. Program protokol üyelerinin stantları gezmesiyle son buldu.

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