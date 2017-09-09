İnegöl Mobilya Kupası Maliye Milli Piyango’nun

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)- İNEGÖL Belediyespor\'un bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Mobilya Kupası\'nda şampiyon Maliye Milli Piyango oldu.

İnegöl Belediyespor ile birlikte Efeler Ligi’nin güçleri takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediye, Galatasaray ve Maliye Milli Piyango’nun katıldığı 4’lü turnuvada Maliye Milli Piyango şampiyon olurken Galatasaray ikinci, İnegöl Belediyespor üçüncü olurken İstanbul Büyükşehir Belediye ise turnuvayı dördüncü tamamladı.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, Maliye Milli Piyango Voleybol takımına mobilyadan özel tasarlanan şampiyonluk kupasını verdi. Galatasaray kupasını, İnegöl Belediyespor Genel Sekreteri Furkan Baştürk, İnegöl Belediyespor’a kupasını Başkan Yardımcısı Nuhi Solak takdim etti.

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