İnegöl merkezli kaçak silah operasyonunda 5 tutuklama

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA İnegöl ilçesi merkezli 4 ayrı kentte kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 61 kişiden 51’i serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5’i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kaçak silah satışı yapanların yakalanması için 4 aydan bu yana yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda düğmeye basıldı. Başsavcılık talimatıyla İnegöl ilçesi başta olmak Bursa\'nın Karacabey, Orhangazi, Keles, Orhaneli, Harmancık, Yenişehir, Gemlik ve İznik ilçeleri ile Ankara, Sakarya ve Bilecik\'te toplam 13 ilçede önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 74 evi didik didik aradı. Operasyonlarda 38 tabanca, 28 av tüfeği ve 48 kurusıkı tabanca olmak üzere 114 silah ile 7 bin tabanca fişeği, 1 operasyonel çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin liraya el konuldu, 29\'u İnegöl\'de toplam 61 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda Doğu illerinden getirilen silahların Bursa\'da piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

Üç gün süren sorgulamada gözaltına alınan 61 şüpheliden 51’i savcılık kararıyla serbest kalırken, gözaltındaki 10 kişi ise dün İnegöl’de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Bayhan, Yavuz Bayhan, Hasan Yıldız, Abdulvahap Narin ile Ali Osman Tırpan tutuklanırken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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