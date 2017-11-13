İnegöl İstihdam Fuarı'nda iş arayanlarla işçi arayanlar buluşacak

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılını İstihdam Seferberliği yılı olarak ilan etmesi nedeniyle Bursa’nın İnegöl ilçesinde \'İstihdam Fuarı\' açılacak. \'İstihdam Fuarı\' 24-25 Kasım tarihlerinde Kültür Park içi Belediyespor salonunda gerçekleşecek.

İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi, İŞKUR İnegöl Şubesi ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) işbirliğinde düzenlenen \'İstihdam Fuarı\' 24-25 Kasım tarihlerinde Kültür Park içi Belediyespor salonunda gerçekleşecek. İşsizliğin neredeyse sıfır olduğu İnegöl’de yapılacak İstihdam Seferberliği Buluşmasında işe ihtiyacı olan vatandaşlar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 34 firmanın standında bilgilendirilecekler. İşsiz olanlar kendine uygun işi birkaç adımda bulabilecek. Belediye encümen salonunda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan İŞKUR İnegöl Şube Müdürü Ahmet Baştürk, “Kamu istihdam kuruluşu olan Çalışma ve İş Kurumu, kısaca İŞKUR, İnegöl’de de işçi ve işvereni bir araya getirme çalışmalarını tüm hızıyla yürütmektedir. İnegöl İstihdam Seferberliği Buluşması ilçe düzeyinde yapılan Türkiye’deki ilk istihdam fuarıdır. 24-25 Kasım tarihlerinde iş arayan ile işvereni buluşturma çalışmamız sanırım güzel sonuçlar ortaya çıkaracak. İstihdam seferberliği yılının da oldukça verimli geçmesini sağlayacak” dedi.

İŞÇİ İÇİN FEVKALADE BİR BULUŞMA OLACAK

İTSO Başkanı Metin Anıl ise, “İnegöl’deki işsizlik oranı Türkiye’nin çok altında. Ama tabii hızlı yatırım yapan, hızlı sanayileşen ve hızlı büyüyen bu yerleşim yerinde her zaman kalifiye elemana ihtiyaç duyuluyor. Türkiye’nin değişik bölgelerinden göç alarak bu istihdam açığını kapatmaya çalışıyoruz. Bu 24-25 Kasım tarihinde yapacağımız işçi işveren buluşmasında sanayici, yatırımcı ve üreticinin aradığı istihdamın da sağlanacağı bir organizasyon olacak\" diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da “Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 34 firma fuarda yer alacak. Yine İTSO ve İŞKUR’da burada stantlarını açıp yerlerini almış olacaklar. İnegöl’deki gerçekten köklü firmalarımız da yerlerini alacaklar. Güzel bir ilk olacağını ümit ediyorum\" dedi. İnegöl Kaymakamı Ali Akça ise, “İnegöl gerek kurumsal olarak, gerek sivil toplum kuruluşları olarak, gerekse sivil vatandaşlar olarak güzel birliktelikler sağlıyor. Bu birliktelik hem ilçemize hem ülkemize bir refah artışı olarak dönüyor. Durum buyken, biz mevcut durumu daha da ileriye taşıyabilmek için neler yapabilirizi planlıyoruz. Bu fuar vesilesiyle iş arayanlarla işçi arayanları buluşturacağız. İnşallah mutlu olan insan sayısını da artıracağız\" dedi. Konuşmaların ardından taraflar tarafından protokol imzalandı.



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