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Spor

İnegöl Belediyespor:0 - Maliye Piyango: 3 (Mobilya Kupası)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) SALON: İnegöl HAKEMLER: Yalçın Okumuş (xxx), Tuncay Sevim (xxx) İNEGÖL BELEDİYESPOR: Ceyhun (xx), Gazmend(xx), Cansın (xx), Niels(xx), Antanovich (xx),  İbrahim Ersin (xx) (Caner xx, Berkay xx, Gökhan xx, Mehmet xx, Cans

08 Eylül 2017 01:00

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Yalçın Okumuş (xxx), Tuncay Sevim (xxx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Ceyhun (xx), Gazmend(xx), Cansın (xx), Niels(xx), Antanovich (xx),  İbrahim Ersin (xx) (Caner xx, Berkay xx, Gökhan xx, Mehmet xx, Cansın Çınar xx, Mustafa xx)
MALİYE PİYANGO: Cijorgi(xxx), Stankovic (xxx), Kemal (xxx), Oliver (xxx), Halil (xxx), Uğur (xxx) (Murat xxx, Deniz xxx, Siltala xxx, Arslan xxx, Murat xxx)
SETLER: 23-25,20-25,15-25
SÜRE: 70 dakika (25,25,20)

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor\'un ev sahipliğinde düzenlenen Mobilya Kupası\'nın ikinci maçında Maliye Piyango, İnegöl Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti.

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