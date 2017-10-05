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Spor

İnegöl Belediyespor voleybolda iddialı

BURSA,(DHA)- EFELER Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan İnegöl Belediyespor'da Başkan Alinur Aktaş, "Artık bir Belediyespor gerçeği var" diyerek, iyi işlere imza attıklarını belirtti

05 Ekim 2017 18:01

BURSA,(DHA)- EFELER Ligi\'ne iyi bir başlangıç yapan İnegöl Belediyespor\'da Başkan Alinur Aktaş, \"Artık bir Belediyespor gerçeği var\" diyerek, iyi işlere imza attıklarını belirtti. Başkan Aktaş, ayrıca haftasonu oynanacak Arkasspor maçına da herkesi davet etti.
Devlerin yarıştığı Efeler Ligi’nde mücadele eden İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı yeni sezona iddialı girdi. Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet elde eden ekipte sevinç yaşanırken, İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Alinur Aktaş, takımın son durumunu değerlendirdi. Efeler Ligi’nde üst sıraları hedeflediklerini belirten Başkan Aktaş, ”Artık bir Belediyespor gerçeği var. Voleybolda her yıl bir tık üst seviyeye geçtiğimize şahit oluyoruz. Zaten aldığımız başarılı sonuçlar bunun en büyük göstergesi. Bu yıl hem Efeler Ligi\'nde hem de Avrupa’da iyi işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Amacımız Balkan Kupası Şampiyonu unvanımızı daha da üst noktalara taşımak” dedi.
\'HER MAÇA FİNAL GÖZÜYLE BAKIYORUZ\'
Efeler Ligi’nin 4’üncü haftasında güçlü ekiplerden Arkasspor’u 8 Ekim Pazar günü saat 15.30’da İnegöl Spor Salonu’nda ağırlayacaklarını belirten Başkan Aktaş, mücadelenin zorlu geçeceğine de işaret ederek şunları söyledi: “Seyircimizin de desteği ile rakibimizi İnegöl’den eli boş göndermek istiyoruz. Bunu başarabilecek oyunculara ve teknik heyete sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bu hafta rakibimiz olan Arkaspor lige üst üste iki galibiyetle başladı. Sonrasında ligin iddialı takımlarından Ziraat Bankası’na kendi sahasında mağlup oldu. Onlar bu maçın telafisini yapmak isteyecekler. Ligde kolay maç yok her maçın atmosferi farklı oluyor. O yüzden her maça final gözüyle bakıyoruz. Güzel bir maç olacağına eminim. Belediyespor olarak kendi sahamızda ve seyircimizin de desteği ile Arkasspor’u yenmek istiyoruz” diye konuştu.

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