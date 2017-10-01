İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor: 3-1

Yavuz YILMAZ/İNEGOL,(BURSA,(DHA)

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Sadettin Deneri

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gazmend, Mehmet Almaz, Niels, Antanovich, İbrahim Ersin Başaran, Gökhan Çatal (Caner Dengin, Cansın Çınar, Tunç Ayhan, Anıl Tokat, Mustafa Kırıcı,Ceyhun Tendar)

JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Murilo, Olveira, Fatih Eren Uğur, Jose, Ali Alp Çayır, Muhammet Erduğrul (Mehmet Özbek, Kemal Kıvanç Elgaz, Burak Köse)

SETLER: 25-21, 21-25, 25-23, 27-25

SÜRE:119 dakika (28,29,29,33)

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi\'nin ikinci haftasında İnegöl Belediyespor, sahasında Jeopark Kula Belediyespor\'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. İlk seti 25-21\'lik skorla önde tamamlayan Bursa temsilcisine karşı Jeopark Kula Belediyespor direnç gösterdi ve ikinci seti aynı skorla bu kez kazanan taraf olarak maça setlerde dengeyi getirdi. Ardından büyük heyecana sahne olan maçta üçüncü seti 25-23 ve dördüncü seti ise 27-25\'lik skorla kazanan İnegöl Belediyespor, sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

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