T24 LogoT24 Logo
Spor

İnegöl Belediyespor, CEV Challenge Kupası'na veda etti

İSTANBUL, (DHA) 2018 CEV Challenge Kupası eleme etabı 2'nci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını deplasmanda 24-26, 25-17, 20-25 ve 21-25'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve mücadele

30 Kasım 2017 02:22

İSTANBUL, (DHA)

2018 CEV Challenge Kupası eleme etabı 2\'nci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup olduğu Yunanistan\'ın Olympiakos takımını deplasmanda 24-26, 25-17, 20-25 ve 21-25\'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve mücadele statü gereği altın sete gitti.
Temsilcimiz, çekişmeli geçen altın seti 15-13 kaybederek 2018 CEV Challenge Kupası\'na eleme etabında veda etti.
İnegöl Belediyespor, 2017 Balkan Kupası erkekler kategorisinde şampiyon olarak Türkiye\'yi 2018 CEV Challenge Kupası\'nda temsil etme hakkı elde etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA 2018 CEV Challenge KupasıBelediyesporYunanistan OlympiakosTemsilcimizCEV Challenge KupasıBalkan KupasıTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24