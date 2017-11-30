İnegöl Belediyespor, CEV Challenge Kupası'na veda etti

İSTANBUL, (DHA)

2018 CEV Challenge Kupası eleme etabı 2\'nci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup olduğu Yunanistan\'ın Olympiakos takımını deplasmanda 24-26, 25-17, 20-25 ve 21-25\'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve mücadele statü gereği altın sete gitti.

Temsilcimiz, çekişmeli geçen altın seti 15-13 kaybederek 2018 CEV Challenge Kupası\'na eleme etabında veda etti.

İnegöl Belediyespor, 2017 Balkan Kupası erkekler kategorisinde şampiyon olarak Türkiye\'yi 2018 CEV Challenge Kupası\'nda temsil etme hakkı elde etmişti.