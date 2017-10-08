İnegöl Belediyespor - Arkasspor: 1-3

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (BURSA), (DHA)

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Ramazan Çevik

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Mehmet Almaz, Niels, Antanovich, İbrahim Ersin Başaran, Ceyhun Tendar, Gazmend (Caner Dengin, Anıl Tokat, Tunç Ayhan, Gökhan Çatal)

ARKASSPOR: Nikola, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Sanchez, Christian, Mert Matic (Burak Mert, Paulo, Adis, Muhammet Kaya)

SETLER: 24-26, 20-25, 25-21,19-25

SÜRE: 108 dakika (27,28,27,26)

TVF Efeler Ligi\'nde İnegöl Belediyespor, 4\'üncü hafta maçında sahasında ligin güçlü ekiplerinden Arkasspor\'u ağırladı. İlk iki seti 26-24 ve 25-20\'lik skorlarla kazanan Arkasspor, filede oyun hakimiyetini ele geçirdi. Bursa temsilcisi ise 3\'üncü seti 25-21\'lik skorla kazanarak umutlansa da Arkasspor, 4\'üncü seti de 25-19\'luk skorla önde tamamlayınca maçı da deplasmanda 3-1\'lik skorla kazandı. Bu sonucun ardından Arkasspor ligdeki 3\'üncü galibiyetini elde ederken, İnegöl Belediyespor ise ligde 2\'nci mağlubiyetini aldı.

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