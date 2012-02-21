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Dünya

İneğin kök hücresinden hamburger

Hollandalı bilim insanları sentetik et üreterek, insanoğlunun kıtlıkla savaşında çok büyük bir adım attı.

21 Şubat 2012 03:57

T24- Hollandalı bilim adamları sentetik et üreterek, insanoğlunun kıtlıkla savaşında büyük bir adım atmış oldu. Büyükbaş hayvanların kök hücrelerinden üretilen yapay et, bilim dünyasında heyecan yarattı. Bu ürünün gelecekte açlığa çare olabileceğine inanılıyor.

Hürriyet'in haberine göre, insanoğlunun önümüzdeki yıllarda gıda sıkıntısı çekeceği, özellikle de et ihtiyacının çok artacağı tahmin ediliyor. Gelecekte dünyanın karşı karşıya kalabileceği açlık riskine bir çare olarak görülen yapay et, önümüzdeki Ekim ayında, test aşamasına gelecek.

Kimliği açıklanmayan bir kişinin bağışıyla üretilen ve 250 bin euroya mal olan sentetik etten, dünyaca ünlü şef Heston Blumenthal tarafından hamburger yapılacak.

Hollanda'nın Maastricht Üniversitesi'nden Dr. Mark Post'un verdiği bilgiye göre, mayalama teknelerinde 3 bin sentetik et lifinden üretiletecek olan bu hamburgeri ilk kimin tadacağı henüz bilinmiyor. Bu kararı, araştırmayı destekleyen gizemli bağışçının vereceği tahmin ediliyor.

PETA'dan da olumlu yorum

Dr. Post, Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği'ne (American Association for the Advancement of Science) yaptığı açıklamada, dünyadaki et ihtiyacının 2050 yılında iki katına çıkacağını öngördüklerini, bu sebeple, yapay inek proteininden yapılacak hamburgerin, bu ihtiyacı karşılama yolunda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Bilim adamları laboratuvarda üretilecek etlerin çok daha sağlıklı olabileceğini, bakteri riskinin azalacağını savunuyor.

Sentetik et üretimi hakkında olumlu bir diğer yorum da, hayvan hakları örgütü PETA'dan geldi.

Laboratuvar ortamında üretilen dünyanın ilk hamburgerini memnuniyetle karşılayan ve bu icadı "hayvan hakları alanında büyük bir gelişme" olarak nitelendiren PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler), et ve kürk tüketimini protesto eden kampanyalarıyla tanınıyor.

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Kök hücrehamburgersentetik

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