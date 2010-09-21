-İNEĞİ KUTUP AYISINA BENZETİNCE LONDRA (A.A) - 21.09.2010 - İngiliz televizyon kanalı ITV'nin muhabiri, ülkenin kıyısına vuran inek cesedini, kutup ayısı cesedi sanınca birçok basın yayın kuruluşuna konu oldu. Kanalın sabah haberleri bültenine bağlanan Naomi Lloyd adlı muhabir, ülkenin güneybatısındaki Cornwall yakınlarındaki sahile bir kutup ayısının vurduğunu söyledi ve "Bu ayının Kuzey Kutbundan nasıl geldiği araştırılıyor" dedi. Ancak bölgeye hayvanı incelemek için giden yetkililer hayvanın kutup ayısı değil, deniz suyundan derisi beyazlamış ve şişmiş bir inek olduğunu farketti. ITV'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, hayvanın inek olduğunu anlaşılınca, haberin yayından çekildiği ve bu haberin kendileri için "biraz utandırıcı" olduğu bildirildi. Haber bugün birçok İngiliz gazetesinde yer alırken, ülkenin güneybatı sahillerine daha önce de ilginç şeylerin vurduğu, örneğin 2008 yılında sekiz çanta büyüklüğünde kokainin kıyıda bulunduğu bilgisi aktarıldı.