-İNEBOLU'DA "HEYELAN" ALARMI İNEBOLU (A.A) - 04.01.2010 - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir inşaattaki hafriyat çalışması sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle bölgedeki 7 apartmanda oturan 40 aileye acilen evlerini boşaltmaları için tebligat yapıldı. Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Caddesi'nde bir kaç ay önce yapımına başlanan 5 kat ve 20 daireden oluşan apartmanın inşası için hafriyat çalışması yapılarak, temel atıldı. Bu sırada inşaatın yaklaşık 5 metre bitişiğindeki Muammer Aksakal'a ait 2 katlı evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Bunun üzerine yargıya başvuran Aksakal, mahkeme kararıyla inşaat çalışmalarını durdurdu. İnşaat sahipleri ise bilirkişi raporuyla herhangi bir tehlikenin bulunmadığını mahkemeye bildirerek, inşaatın devam etmesi yönünde karar aldırdı. İnşaat devam ederken 31 Aralık 2010 tarihinde söz konusu bölgede heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle inşaat ile hemen yakınında bulunan bir apartmanın istinat duvarları yıkıldı. Muammer Aksakal'a ait olan 3 ailenin yaşadığı 2 katlı binanın 15 metrelik koruma duvarı da heyelanda yıkılırken, evin duvarlarında yeni çatlaklar meydana geldi. Binanın zemininde ise toprak kayması sonucu boşluklar oluşunca, yıkılma tehlikesi nedeniyle aileler çevrede oturan komşularına sığındı. Yaşanan gelişmenin ardından Kastamonu Valiliği ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini İnebolu'ya gelerek, incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili hazırlanan raporda söz konusu alandaki 40 ailenin oturduğu 7 apartmanın acilen boşaltılması istenildi. Rapor doğrultusunda söz konusu apartmanlarda yaşayan ailelere evlerini boşaltmaları için tebligat yapıldı. -KAYMAKAMI ANT: ''TEHLİKELİ BİR DURUM SÖZ KONUSU''- İnebolu Kaymakamı Kubilay Ant, yaptığı açıklamada, heyelanın yaşandığı alandaki binaların tehlike altında olduğunu vurgulayarak, vatandaşların çok kısa sürede evlerinden çıkmalarını istedi. İnşaat alanındaki heyelan nedeniyle istinat duvarlarının, çevredeki binaları etkileyecek şekilde yıkıldığını aktaran Ant, sözlerine şöyle devam etti: ''Tehlikeli bir durum söz konusudur ve bu binalar oturulacak durumda değildir. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için ilgili fondan para talep edilecek. Böylece evlerini tahliye etmesini istediğimiz vatandaşlarımıza kira yardımı yapılması mümkün olabilecek. Bugün itibariyle vatandaşlarımızın binayı tahliye etmesini istedik. Mağdur olan vatandaşlarımız tespit edilerek, onlara gereken yardımlar yapılacaktır. Yapılan incelemeden sonra olayın bir afet mahiyetinde olduğu görülüyor. Yaklaşık 40 konut tesir altında kalmıştır. Dolayısıyla bu bir afet kapsamında düşünülmüştür.'' Vatandaşlarımızın bu binalarda oturmalarının kesinlikle sakıncalı olduğunun altını çizen Kaymakam Ant, binalarda yaşayanların ikaz edilerek, evlerini tahliye etmeleri için tebligat yapıldığını söyledi. -GİDECEK YERLERİ OLMADIĞI İÇİN EVLERİNİ TAHLİYE ETMEYECEKLER- Öte yandan İnebolu Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri de yıkılma tehlikesi bulunan binalardaki dairelerin kapılarını çalarak, ailelere yazılı tebligatta bulundu. Evlerinde bulunmayanların tebligatları ise kapıların üzerine asıldı. Tebligat sonrası şaşkınlık yaşayan aileler, ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirterek, gidecek yerleri olmadığı için evlerini tahliye etmeyeceklerini söyledi. İnşaatın hemen yanındaki apartmanın birinci katında oturan Reyhan Kömeçoğlu (50), sabah saatlerinde dışarıdan gelen sesler ile uykudan uyandıklarını belirterek, ''Balkona çıktığımda evimizin arkasındaki istinat duvarlarının parçalanarak toprakla birlikte kaydığını görünce şok oldum. Bu heyelan yan taraftaki inşaat için yapılan heyelandan kaynaklandı. Diğer evimizde kiracımız var. Şu anda gidecek yerimiz yok. Çok mağdur durumdayız'' diye konuştu.