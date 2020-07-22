Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi: Yeni Delhi'de yaşayan her dört kişiden birinde Koronavirüs olabilir

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Yeni bir araştırma, yaklaşık 17 milyon nüfuslu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşayan her dört vatandaştan birinin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmış olabileceğini tespit etti.

Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan araştırma için Yeni Delhi'nin çeşitli bölgelerinden 21 bin 387 kişinin kan örnekleri üzerinde inceleme yapıldı. Bu kişilerin yüzde 23.48'inde Covid-19 kaynaklı antikor oluşumu olduğu tespit edildi.

Resmi rakamlara göre Yeni Delhi'de şu ana kadar 125 bin 96 vaka tespit edildi. Bu veriler, şehrin nüfusunun yüzde birinden azının virüse yakalandığını gösteriyor. Ancak araştırmanın sonuçlarına göre Temmuz'un ilk haftası itibariyle Yeni Delhi'de yaşayan 4 milyon kişi Covid-19 taşımış olabilir.

Araştırmayla ilgili bir açıklama yayımlayan Hindistan Sağlık Bakanlığı, sonuçlara göre virüsü kapan birçok kişinin asemptomatik olduğunu aktardı.