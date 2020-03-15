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İndirimli mağaza, Koronavirüs korkusunu yendi; vatandaşlar açılışa akın etti

15 Mart 2020 19:01

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen Sivas'ta bir mağazanın açılış töreninde izdiham yaşandı.

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