İndirimli kredi alacak KOBİ ve esnaflar, döviz almayacağını taahhüt edecek

Esnaf ve KOBİ'lere destek amacıyla sunulan indirimli kredilerin, amacı dışında kullanılmasını önleme amacıyla döviz ve başka banka kredisinde kullanılmayacağına ilişkin taahhüt alınacak. Öte yandan Halkbank yüzde 50 indirimli kredi desteğinin 2021’de de devam etmesine karar verildi.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan esnafa kullandırılmış olup bakiyesi 2021’e devreden krediler ile 1 Ocak -31 Aralık 2021 arasıda TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan esnafa kullandırılan kredilere piyasa faizinin yüzde 50’si oranında indirim uygulanacak.

Karar kapsamında ayrıca, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren 30 yaş altı girişimci esnaf ve sanatkara 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandırılacak. Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu ve hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden, bakiyesi 2021 yılına devredenler için faiz oranı yüzde sıfır olacak.

Öte yandan indirimli kredilerin döviz veya faaliyet alanı dışında kullanımına ilişkin eleştirilerin artması üzerine, bunların engellenmesine yönelik bazı hükümler bu kararnameye konuldu.

Buna göre kredinin tahsis aşamasında, kredinin tahsis amacı dışında kıymetli maden ve döviz alımında veya başka banka kredisinin ödenmesinde kullanılmayacağına ilişkin taahhüt alınacak.