'İndirimler göz boyamadan ibaret'

Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, Türkiye'de gerçek anlamda indirim yapılmadığını, indirimlerin göz boyamaktan ibaret olduğunu öne sürdü.



Dinç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bankaların her özel günde olduğu gibi farklı seçeneklerle müşterilerine kredi verdiğini hatırlattı.



Tüketicilerin bayram, yılbaşı gibi özel günler için kredi çekmesinin yanlış olduğunu ifade eden Dinç, "Tüketiciler, özel günlerde sevdikleri için basit ama kendi bütçelerine ağır gelmeyecek hediyeler almalı. Bir dönem, 36 ay vadeli tek taş yüzük kampanyası yapıldı. Taksit bitinceye kadarki süreçte 2 yılbaşı, 3 sevgililer günü, 3 anneler günü, 3 babalar günü, 6 dini bayram daha geçti" dedi.



Banka kredisiyle kurban kesilmesini de doğru bulmadıklarını belirten Dinç, bir önceki kredinin borcu bitmeden yeni bir bayram geldiğini vurguladı.



"İndirimli ürün, defolu değildir"



Özel günlerde bankalar gibi diğer firmaların da kampanya yaptığını hatırlatan Dinç, tüketicilerin, özel günlerdeki indirimlere inanarak, ihtiyacı olmayan ürünleri almamaları gerektiğini söyledi.



Kurban Bayramı'nın aynı zamanda maddi yükümlülük içeren bir bayram olduğunu dile getiren Dinç, "Tüketiciler, araştırma yapmadan kampanyadan yararlanmak için alışveriş yapıyor. Daha fazla borca giriyor. İndirimde de olsa ihtiyacınız olmayan bir şeyi almak boşa masraf yapmaktır. Tüketiciler, ihtiyaçlarına göre hareket etmeli" diye konuştu.



Tüketicilerin, fiyata aldanıp alışveriş yaptığını belirten Dinç, "İndirimli ürünler, defolu ürün değildir. Tüketici aldığı ürünü çeşitli nedenlerle değiştirmek istediği zaman satıcı firma 'indirimden aldığınız için değiştirme yapamıyoruz' diyor. Ürünleri mutlaka 'değiştirme' kartıyla birlikte almalıyız. İndirim bittikten sonra satıcılar, ürünü değiştirmeye yanaşmıyor. Alışverişi bayramdan önce tamamlamalı ve özellikle arefe günleri yoğunluğunda ve gece vakti alışverişten uzak durulmalı. Çünkü giyim-kuşamda ışığın etkisi farklı olabiliyor. Türkiye'de gerçek anlamda indirim yapılmıyor. Yapılan indirimler çoğu göz boyamaktan ibaret. Fiyatlar önce yükseltiliyor sonra da yüksek fiyat üzerinden indirim yapılarak tüketici kandırılıyor" dedi.



Dinç, yıl boyu indirimde olan mağazalar bulunduğunu belirterek, "Bayram, yılbaşı gibi özel günlerde yapılan indirimlerde kelime oyunları ön plana çıkıyor. Vitrinine 'Yüzde 80'e varan indirim' yazısını asan mağazaya girdiğinizde bu indirimin birkaç ürünle sınırlı olduğunu, asıl amacın mağazaya müşteri çekerek satışı artırmak olduğunu anlıyorsunuz. Tüketici uyanık olmalı, pırıltılı sözlere kanmamalı ve hesabını iyi yapmalıdır" diye konuştu.

