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Ekonomi

İndirim Maliye'den döndü!

Botaş'ın doğalgazda indirim teklifi Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan döndü.

02 Ocak 2009 02:00

Yeni yılda doğalgazda, en azından bir süre daha indirim olmayacak. Botaş’ın indirim teklifi Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan döndü.

Botaş, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve dolar kurunun artmaması nedeniyle yeni yılda doğalgaz indirim yapmayı kararlaştırdı. İndirim oranı yüzde 15 olarak belirlendi.

Teklif Yüksek Planlama Kurulu’na götürüldü. Ekonomi yönetimindeki bakanlar, söz konusu indirimin erken olduğunu düşünerek teklifi kabul etmedi.

Botaş, önümüzdeki iki ay daha yüklü indirim talepleriyle Yüksek Planlama Kurulu’nun kapısını çalacak.

Bu kez indirimlerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

1 Kasım’dan geçerli olmak üzere yüzde 23 zam yapılan doğalgaz fiyatlarında bir yıl içinde ulaşılan zam miktarı, yüzde 70’ten fazla.

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