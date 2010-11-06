-İNDİRİM KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Toplu Konut İdaresi'nin, ''borcunu erken kapatana yüzde 17-20 indirim'' yapılmasına yönelik kampanyasının yoğun ilgi gördüğü, uygulamadan yararlanmak için şimdiye kadar 8 bin 660 kişinin başvurduğu bildirildi. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'de başlatılan ''borcunu erken kapatana yüzde 17-20 indirim'' adlı kampanyaya idareden konut ve işyeri alanlar büyük ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında 7 bin civarında başvuru beklenirken, dün itibariyle başvuru sayısı 8 bin 660'a ulaştı. Kampanyanın sona ereceği 12 Kasım'a kadar başvuruların 10 bine yaklaşabileceği tahmin ediliyor. TOKİ'den ev ve işyeri alanların kalan borçlarını kapatıp tapularını erken almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, borcunu peşin ödeyenlere yüzde 20, üç taksitte ödeyenlere yüzde 17 indirim yapılıyor. Kampanya, satışları 2009 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş konut ve işyerlerini kapsıyor. Açıklamada, TOKİ'nin en son bu yıl 22 Mart-19 Nisan günlerinde düzenlediği erken ödeme indirimi kampanyasından yararlanmak için 7 bin 864 kişinin başvurduğu hatırlatılırken, yeni kampanyaya gelen başvuru ''rekor'' olarak nitelendirildi ve erken ödeme ile sağlanan kaynağın ''TOKİ'nin yüzünü güldürdüğü'' kaydedildi. Erken ödeme indirimi kampanyasından, yaklaşık 158 bin 857 alıcı yararlanabilecek. Diğer taraftan, TOKİ'nin erken tapu ve indirim kampanyasının, bankalar arasında da rekabete neden olduğuna işaret edilen açıklamada, borcunu erken kapatmak isteyenlere çeşitli ödeme planlarıyla destek veren bankaların, kampanyaya özel faiz oranlarında adeta birbirleriyle yarıştığı, kampanya için kredi sağlayan 11 banka arasında, 60 ay vadeli kredilerde yüzde 0.75 faiz oranlarına kadar inen bankaların olduğu belirtildi. TOKİ, hem kaynak ihtiyacını karşılamak hem de borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyen vatandaşların isteklerine yanıt vermek için yılda ortalama 2 kez erken ödeme indirimi kampanyası düzenliyor. İndirim oranları belirlenirken, enflasyon oranları ile bankaların kredi faiz oranları dikkate alınıyor. TOKİ; bankalardan faizle kredi almak yerine, borç bakiyelerinde indirim yapıp, borcunu erken tahsil etmeyi tercih edebiliyor. TOKİ'nin en son bu yıl 22 Mart-19 Nisan günlerinde düzenlediği erken ödeme indirimi kampanyasından yararlanmak için 7 bin 864 kişi başvururken, TOKİ'nin kasasına 307 milyon lira girmişti. Kampanya kapsamında, TOKİ'den ev ya da işyeri alanların borçlarında, erken ödeme halinde, peşin ödemelerde yüzde 20, 3 taksitli ödemelerde ise yüzde 17 indirim yapılmıştı. İdare kampanyadan 200 milyon lira gelir beklerken, başvuru öngörülenin üzerinde gerçekleşti ve 307 milyon 25 bin lira gelir elde edildi.