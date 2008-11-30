İndirim izdihamı: 1 ölü

ABD Şükran Günü ertesi başlatılan indirim kampanyası bir cana mal oldu. New York’ta kapıları kırarak alışveriş merkezine giren müşteriler, kapının arkasındaki bir görevliyi ezerek öldürdü.



Küresel mali kriz yüzünden alışverişin bıçak gibi kesildiği ABD’de mağazalar indirim kampanyaları düzenleyerek müşteri çekmeye çalışıyor. İndirim oranı yüzde 70’lere varıyor. Hal böyle olunca da bu kez izdihamın önüne geçilemiyor.



New York’taki bir mağazada yaşananlar, ufak tefek bir itiş-kakışın çok ötesindeydi. Zira, kapalı kapıları kıran sabırsız müşteriler, bir görevlinin ölümüne neden oldu. Polis, görevlinin ölümüne yol açanları belirleyebilmek için güvenlik kameralarını inceliyor.

