İndirim doları kıpırdatmadı

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5150 YTL, Euro 2,1550 YTL'den güne başlamış, dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5050 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1650 YTL olmuştu.Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5090 YTL, en yüksek 1,5135 YTL seviyesinde bulunuyor.Uzmanlar, Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir faiz indirimi yapmasına karşın dolarda önemli bir hareket yaşanmadığına dikkat çekiyor.Türkiye'de kurun en büyük belirleyicisinin Türkiye'nin dünyanın kalanı ile arasındaki faiz farkı olduğunu belirten Stratejist Murat Gülkan, "Dünya sıfır faize giderken Türkiye'deki bu tip indirimlerin kur üzerinde çok büyük etkisi olmaz" dedi.İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 40,52 puan artarak 26.436,02 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,15 oranında değer kazandı.Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 0,91 azalarak 8.588,52 puan oldu.Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 0,3 olan faiz oranlarını yüzde 0,1'e indirmesinin ardından Asya borsaları kararsız bir seyir izledi.Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.8 değer kaybetti. Çin, Güney Kore, Avustralya ve Singapur'da borsa yükseldi.New York Menkul Değerler Borsası, günü düşüşle kapadı.Borsada Dow Jones Sanayi Endeksi, 219,35 puan düşüşle 8.604,99'dan, Nasdaq Bileşik Endeksi ise 26,94 puan düşüşle 1.552,37'den günü tamamladı.Hafta başından bu yana Euro karşısında hızla değer yitiren dolar, bugün dengeli bir seyir izliyor. Euro/dolar paritesi 1.42 seviyelerinde seyrederken, doların geçen cuma kapanış itibariyle değer kaybı yüzde 6'yı geçti.Dolar özellikle salı günü FED'in yaptığı 0.75 puanlık indirimin ardından büyük değer kaybına uğramıştı.Dünyadaki faiz indirim sürecine Japonya da katıldı. Japonya, gösterge faiz oranlarını yüzde 0.1'e indirdi. Bu indirim genel piyasa beklentileri dâhilinde olduğu için borsalar ve para birimleri üzerinde önemli bir etki yaratmadı.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gösterge faiz oranını yüzde 1'den yüzde 0,25'e indirmesinden sonra Japonya Merkez Bankası'nın da faiz oranını indirmesi bekleniyordu.Japonya Merkez Bankası ayrıca artan kredi krizini aşmak amacıyla bankacılık sistemine daha fazla para sağlamak için yeni adımlar atacağını da bildirdi.