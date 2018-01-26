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İndiği minibüsün altında kalıp, öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, yolun karşısına geçmek isterken indiği minibüsün altında kalan Rıza Güneş (78), hayatını kaybetti

26 Ocak 2018 21:23

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, yolun karşısına geçmek isterken indiği minibüsün altında kalan Rıza Güneş (78), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Yağmur Sokak\'ta meydana geldi. Rıza Güneş, kent merkezinden bindiği F.U. yönetimindeki 67 M 0306 plakalı yolcu minibüsüyle evinin bulunduğu sokağa geldi. Minibüsten inen Rıza Güneş, aracın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada minibüs hareket edince Güneş\'e çarptı. Başından yaralanan Rıza Güneş, aynı minibüsle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü F.U., polis tarafından ifadesi alınmak üzere Soğuksu Polis Merkezi\'ne götürüldü.

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