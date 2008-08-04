Indianapolis ayağı Johnson'ın

Motor sporları dünyasının en fazla seyirci çeken organizasyonu Nascar'da, heyecan Indianapolis'teki Bickyard 400 pistine taşındı.

160 turluk yarışta zafer, 71 turda liderlik koltuğunda oturan Jimmie Johnson'ın oldu. Johnson, yarış boyunca yakın takipçileri Carl Edwards ve Denny Hamlin'i kendinden uzak tutmayı başardı.

Johnson'ın domine ettiği yarışta, sezonun bir başka başarılı pilotu Kyle Busch ise hayal kırıklığı yarattı.

Indianapolis artık alışılan kazalara da sahne oldu. Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, yarışı 20. sırada götürürken arka lastiğinde sorun yaşadı. Montoya sorun yaşayan tek pilot değildi. 14. tur geçilirken, Kurt Busch aracının kontrolü kaybetti ve Kevin Harvick ile çarpıştı. Yaşanan kazaya rağmen iki pilot da yarışı tamamlamayı başardı.