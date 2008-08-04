T24 LogoT24 Logo
Spor

Indianapolis ayağı Johnson'ın

Nascar'da heyecan sürüyor. Indianapolis'te düzenlenen sezonun 19. yarışının galibi, daha önce iki kez şampiyonluğa ulaşan Jimmie Johnson oldu.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Motor sporları dünyasının en fazla seyirci çeken organizasyonu Nascar'da, heyecan Indianapolis'teki Bickyard 400 pistine taşındı.

 

160 turluk yarışta zafer, 71 turda liderlik koltuğunda oturan Jimmie Johnson'ın oldu. Johnson, yarış boyunca yakın takipçileri Carl Edwards ve Denny Hamlin'i kendinden uzak tutmayı başardı.

 

Johnson'ın domine ettiği yarışta, sezonun bir başka başarılı pilotu Kyle Busch ise hayal kırıklığı yarattı.

 

Indianapolis artık alışılan kazalara da sahne oldu. Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, yarışı 20. sırada götürürken arka lastiğinde sorun yaşadı. Montoya sorun yaşayan tek pilot değildi. 14. tur geçilirken, Kurt Busch aracının kontrolü kaybetti ve Kevin Harvick ile çarpıştı. Yaşanan kazaya rağmen iki pilot da yarışı tamamlamayı başardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24