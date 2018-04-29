T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'Indiana Joan': 95 yaşındaki kadın Orta Doğu'da mezarları yağmalamakla suçlanıyor

95 yaşındaki Avustralyalı bir kadın, Orta Doğu'da yaptığı kazılardan çıkardığı eslerler nedeniyle kendisini bir anda uluslararası bir krizin ortasında buldu.

29 Nisan 2018 20:30

95 yaşındaki Avustralyalı bir kadın, Orta Doğu'da yaptığı kazılardan çıkardığı eserler nedeniyle kendisini bir anda uluslararası bir krizin ortasında buldu.

Bir Birleşmiş Milletler diplomatının eşi olan Joan Howard, 1960'larda ve 70'lerde arkeologların kazılarına katılmak için Orta Doğu'daki çeşitli tarihi bölgelere gitmişti.

Fakat The West Australian gazetesinde kısa süre önce yayınlanan bir yazıda Howard'ın elindeki geniş koleksiyondan bahsedilmesi üzerine bu kazılardan elde ettiği koleksiyon tartışma yarattı. Gazete Joan Howard'ı ünlü film karakteri arkeolog Indiana Jones'a benzeterek Howard'a 'Indiana Joan' lakabı taktı.

Arkeologlar Howard'ın koleksiyonu hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Sydney Morning Herald gazetesine konuşan Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi'nden Şaban Abdül Cevat da konuyla ilgili bir soruşturma açılmasını talep ettiklerini duyurdu:

"Bu eserlerin Mısır'dan yasadışı olarak nasıl çıkarıldığını anlamak istiyoruz."

The West Australian'a göre Howard'ın koleksiyonunun değeri 1 milyon Avustralya dolarından (3 milyon TL) fazla.

Koleksiyondaki eserler arasında bir Mısır mumyası maskı, 40 bin yıllık bir neolitik dönem baltası, Roma silahları ve antik Mısır'dan mücevherler bulunuyor.

Gazete, Howard'ın bu eserleri eşinin BM'deki görevi sayesinde Suriye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail'e rahatça girip çıkabilmesi sayesinde topladığını öne sürüyor.

Howard'ın tarihi eserleri topladığı dönemlerde bu faaliyeti suç olarak tanımlayan uluslararası bir yasa yoktu.

UNESCO 1970 yılında bu yönde bir anlaşmayı yürürlüğe koydu.

Fakat söz konusu ülkelerin ulusal yasaları tarihi eser kaçakçılığını yasaklıyor. Mısır'da 1880'den itibaren, Howard'ın gittiği diğer ülkelerde ise en 1950'lerden itibaren tarihi eser kaçakçılığı suç niteliği kazandı.

Joan Howard, son dönemde gelen soruşturma talepleri konusunda bir açıklama yapmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AvustralyalıOrta DoğuBirleşmiş MilletlerJoan HowardFakat The West AustralianHowardGazete Joan HowardIndiana JonesJoanMorning HeraldMısır Tarihi Eserler Yüksek KonseyiAbdül CevatMısırWest AustralianAvustralyaTL)

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24