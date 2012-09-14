Independent: ABD Libya'daki saldırıyı biliyordu ama önlem almadı

Libya'nın Bingazi kentinde ABD Büyükelçisi'nin ölümüyle sonuçlanan konsolosluk saldırısının olacağı yönünde ABD'nin uyarıldığı ancak buna rağmen önlem alınmadığı iddia edildi.

İngiliz Independent gazetesi, Libya'nın Bingazi kentinde ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ve diğer 3 diplomatın ölümüyle sonuçlanan saldırıdan ABD'nin önceden haberdar olduğunu iddia etti. Gazete, saldırı olacağı yönünde ABD'li yetkililere istihbarat geldiğini, ancak buna rağmen yeterli güvenlik önleminin alınmadığını savundu.

Independent gazetesi, gizli kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak yaptığı özel haberde, Libya'nın Bingazi şehrinde ABD Büyükelçisi ve 3 diplomatın öldürülmesi olayına bir dizi güvenlik ihlalinin neden olduğunu belirtti.

Haberde, ABD Büyükelçisi Stevens'ın Bingazi'ye gideceği bilgisinin gizli tutulmasına rağmen saldırının gerçekleştiğine dikkat çekildi. Bu nedenle ABD'li yetkililer saldırının planlı düzenlendiğine inandığı vurgulandı.

'Gizli belgeler çalındı'

Haberde, ABD'nin Libya'da çok büyük bir kriz yaşadığı vurgulanarak, Bingazi'deki ABD Konsolosluğu'ndaki gizli belgelerin çalındığı öne sürüldü.

Konsolosluğun sığınağının önceden deşifre edildiği ve buranın bombalandığı belirtilen haberde, diğer sığınakların da güvenli olmadığı ifade edildi.

ABD'nin Bingazi Konsolosluğu'nda çalınan belgelerin bazılarında, Amerikalılarla işbirliği yapa