T24 LogoT24 Logo
Dünya

Independent: ABD Libya'daki saldırıyı biliyordu ama önlem almadı

İngiliz gazetesi Independent, Bingazi'de ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ve diğer 3 diplomatın ölümüyle sonuçlanan saldırıdan ABD'nin önceden haberdar olduğunu iddia etti

14 Eylül 2012 14:18

Libya'nın Bingazi kentinde ABD Büyükelçisi'nin ölümüyle sonuçlanan konsolosluk saldırısının olacağı yönünde ABD'nin uyarıldığı ancak buna rağmen önlem alınmadığı iddia edildi.

İngiliz Independent gazetesi, Libya'nın Bingazi kentinde ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ve diğer 3 diplomatın ölümüyle sonuçlanan saldırıdan ABD'nin önceden haberdar olduğunu iddia etti. Gazete, saldırı olacağı yönünde ABD'li yetkililere istihbarat geldiğini, ancak buna rağmen yeterli güvenlik önleminin alınmadığını savundu.

Independent gazetesi, gizli kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak yaptığı özel haberde, Libya'nın Bingazi şehrinde ABD Büyükelçisi ve 3 diplomatın öldürülmesi olayına bir dizi güvenlik ihlalinin neden olduğunu belirtti.

Haberde, ABD Büyükelçisi Stevens'ın Bingazi'ye gideceği bilgisinin gizli tutulmasına rağmen saldırının gerçekleştiğine dikkat çekildi. Bu nedenle ABD'li yetkililer saldırının planlı düzenlendiğine inandığı vurgulandı.

 

'Gizli belgeler çalındı'

 

Haberde, ABD'nin Libya'da çok büyük bir kriz yaşadığı vurgulanarak, Bingazi'deki ABD Konsolosluğu'ndaki gizli belgelerin çalındığı öne sürüldü.

Konsolosluğun sığınağının önceden deşifre edildiği ve buranın bombalandığı belirtilen haberde, diğer sığınakların da güvenli olmadığı ifade edildi.

ABD'nin Bingazi Konsolosluğu'nda çalınan belgelerin bazılarında, Amerikalılarla işbirliği yapa

ETİKETLER

Indepententsaldırılibyaabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24