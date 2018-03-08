Independent'tan: Afrin, Halep ve Rakka'ya benzeyebilir

İngiliz gazetesi The Independent’ın kıdemli Ortadoğu muhabirlerinden Patrick Cockburn, TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı düzenlendiği Suriye'nin Afrin bölgesinde büyük çatışmaların yaşanacağını iddia ederek "Muhtemelen, Doğu Guta, Rakka veya Halep'in doğusunda görülenler kadar yıkıcı ve kanlı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

“Kürt ve ittifak halinde oldukları Arap birlikleri, Türklerin ilerleyişini durdurmak için Fırat’ın doğusundaki cepheden -ki IŞİD burada karşı saldırıya geçmeye başladı- kuzeye akın ediyor” diyen Cockburn, “Salı günü yaklaşık 1700 Arap milis Afrin yoluna koyuldu ve Türkiye ABD’den, onları durdurmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Guta, Rakka ve Halep benzetmesi

İngiliz yazar, Türkiye’nin harekât kapsamında önce kırsal bölgelerde kontrolü aldıktan sonra Afrin kentini ve yerleşim alanlarını kuşatmayı hedeflediğini belirtip şu yorumu yaptı: “Afrin’de büyük çatışmalar yaşanacak ve bunlar muhtemelen, Doğu Guta, Rakka veya Halep’in doğusunda görülenler kadar yıkıcı ve kanlı olacak. YPG savaşçıları 2012’ye dek uzanan çatışma deneyimine sahip; bunun büyük kısmını IŞİD gibi fanatik düşmanlar karşısında edindiler. Muhatemelen şu olacak: Türk generaller sokak savaşında kaçınılmaz olan ağır kayıplardan sakınmaya çalışacak ve Afrin’i hava saldırıları ve top ateşiyle yerle bir edecek. Kaçınılmaz olarak, korkunç boyutlarda sivil kayıplar verilecek.”

Patrick Cockburn'un Gazete Duvar'da "Afrin, Halep ve Rakka'ya benzeyebilir" başlığıyla yayımlanan yazısının devamı için tıklayınız