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Independent yazarı: Duma'da kimyasal saldırı olmadı, insanlar toz yüzünden hastaneye getirilmiş

"Bir kişi 'gaz, gaz' diye bağırarak paniğe neden olmuş"

17 Nisan 2018 12:28

Independent yazarı Robert Fisk, Suriye’de kimyasal saldırı yapıldığı iddia edilen hastaneye giderek incelemede bulunduğunu belirtti. Fisk, “Burada kimyasal saldırı olmamış. İnsanlar toz yüzünden hastaneye getirilmiş” dedi.

Odatv’de yer alan habere göre İrlandalı Spirit Radio'nun haber şefi Aine Carvill, dün öğle saatlerinde Duma'ya giden ve sosyal medyada yayılan görüntülerin çekildiği hastaneyi ziyaret eden İngiliz Independent gazetesinin yazarı ve Ortadoğu uzmanı Robert Fisk ile yaptığı söyleşiden alıntılar paylaştı. Duma'da kimyasal saldırıya maruz kaldıkları iddiasıyla insanların hortumla yıkanırken görüntülendiği, hastanenin içinden çekilmiş fotoğraflar sosyal medyada paylaşıma girmişti.

Paylaşıma göre Robert Fisk kimyasal saldırı olmadığını belirtiyor ve şunları söylüyor:

1. Görüntüler gerçekten bu hastanede çekilmiş.

2. Fisk'in konuştuğu doktorlar, o gün hastaneye getirilen çocukların öksürdüğünü ve tükürük saçtığını anlattı.

3. Hastalar bölgedeki topçu ateşinden ve tozdan etkilendikleri için hastaneye getirilmiş.

4. Bir kişi "gaz, gaz" diye bağırarak paniğe neden olmuş, bu yüzden doktorlar kimyasal silah saldırılarında izledikleri prosedürü uygulamış ve hastaları yıkamaya başlamış.

5. Klor gazı saldırısı olmamış.

Söz konusu röportajın tamamının bugün yayımlanacağı açıklandı.

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SuriyeDumakimyasal saldırıRobert Fiskİndependent

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