Independent: Türkiye'den Suriye'ye gece uçuşları yapılıyor

Independent gazetesi, son 20 gündür Türkiye'den Suriye'ye gece uçuşları yapıldığını öne sürdü. Gazetenin ünlü Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, bu haberini Suriyeli askeri kaynaklara dayandırıyor. Buna göre Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'nin hemen kuzeyinde konuşlanan askeri kaynaklar, geceleri sınırın Türkiye tarafından gelen uçakların doğuya, Suriye'nin içlerine doğru gittiğini söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Robert Fisk, "Bunların (insansız hava aracı ya da pilotlu uçak olabilirler) Amerikalılara ait olup olmadığını bilmiyorlar. Gündüz ya da gece herhangi bir hava akını da duymamışlar. Ancak subaylar, isyancıların eline son zamanlarda TOW cinsi tanksavar silahlar geçtiğinden bahsediyor."

Haberde bu isyancı grupların Suriye'nin Akdeniz kıyısına büyük bir saldırı için "yoklamalar yapan" IŞİD yanlısı ya da IŞİD'den esinlenen İslamcılar olduğu belirtiliyor.

Robert Fisk, Suriyeli subayların kendisine gösterdiği bir güdümlü füze parçasında füzenin Amerikan yapımı olduğuna dair, seri numarasına kadar uzanan kanıtları bulunduğunu da yazmış.

Subaylara göre 26 Eylül'de atılan bu füze, kumun altına saplandığı için binlerce parçaya bölünmemiş.

Eagle-Piche IND tarafından yapılan füzenin seri numarasını da paylaşan Fisk "Suriyeliler, 1989 yapımı olduğu sanılan bu silahın nasıl olup da İslamcıların eline düştüğünü bilmiyor. Ancak Amerikalıların bunu bulması zor olmasa gerek." diyor.

'Bu silahları nasıl aldılar?'

Yazı şöyle devam ediyor:

"İslamcılar bu Amerikan silahlarını nasıl aldı? Uluslararası silah piyasasından mı? Ya da Amerikalıların verdiği silahları en yüksek fiyatı verene satan 'ılımlı' isyancılardan mı?"

Robert Fisk yazısının devamında Çeçen komutan Müslim el Şişani liderliğindeki bir grubun düzenlediği intihar saldırısını anlatmış.

Fisk'in konuştuğu Suriyeli kaynaklar, bölgede Türkmen, Mısırlı, Libyalı, Tunuslu, Faslı, Körfez ülkelerinden gelme çok sayıda İslamcı grup olduğunu ve bunların birbirini "balinalar gibi" yuttuğunu belirterek, büyük bir grubun gelip bu ufak yapılanmaları tek çatı altında toplamasının an meselesi olduğunu söylüyor.

Robert Fisk "Açık açık söylemeseler de bu büyük grup da Arapça adıyla DAİŞ, yani IŞİD olacak herhalde." diyor.