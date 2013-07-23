Independent: Türkiye'de gazetecilerin işsiz kalması kötünün iyisi

Independent, dünya haberleri sayfalarında Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Gezi Parkı eylemlerinden sonra işinden olan gazetecilerle ilgili açıklamasına yer verdi.

Gazete, sendikanın Gezi Parkı eylemleri sırasındaki haberleri nedeniyle 22 gazetecinin işten atıldığını, 37 gazetecinin de istifaya zorlandığı yönündeki açıklamasını aktardı.

Gazete kısa bir başyazısında bu konuya yer veriyor. 'Türkiye'nin çok da özgür olmayan basınına bir darbe daha' başlıklı yazı şöyle:

‘İşsiz kalmak kötünün iyisi’

“Türkiye'de polisin geçen ayki protestolar sırasında haber yapmaya çalışan gazetecileri hedef aldığını gösteren kanıtlar yeterince kaygı vericiydi. Daha sonra da, 22 gazetecinin olaylarla ilgili olarak işlerini kaybetmesi, 37'sinin de istifaya zorlanması çok da umut vaat etmiyor. Belki de, sokakları biber gazı doldururken önde gelen bir haber kanalının doğa belgeseli yayımladığı bir ülkede, işlerinden olan gazetecilerin sayısı o kadar da şaşırtıcı olmamalı. Aslında dünyanın her yerinden daha çok gazetecinin hapiste olduğu Türkiye'de işsiz kalmak, bir gazeteci için kötünün iyisi bir sonuç olabilir. Her şeye rağmen, bu tür bir zulüm de daha az şoke edici değil. Gazetemizin Tehlikedeki Sesler kampanyası, dünya çapında çok sayıda gazetecinin yüzleştiği şiddet ve yıldırmaya ışık tutmak için başlatılmıştı. Türkiye'deki son olaylar da buna tipik bir örnek.”

BBCTürkçe