Independent: Türkiye, Pakistan olma yolunda

Independent gazetesinin tecrübeli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Türkiye'nin PKK ve IŞİD'i hedef alan operasyonlarını değerlendiren bir yazı kaleme aldı. "Bölgedeki tüm güçler Kürtlere ihanet etti, bu yüzden Ankara'nın bombardımanı da sürpriz değil" başlığını taşıyan yazıda “Türkiye’nin son hava operasyonu ile Pakistan’ın geçmiş olduğu ‘tamamen yozlaşma’ yoluna girmiş bulunduğunu” ifadesi yer aldı.

1. Dünya Savaşı’nın ardından Ortadoğu’nun şekillendirilme sürecine atıfta bulunan yazı "Kürtlerin ihanete uğramak için yaratıldığı" ifadesiyle başlıyor. Fisk o zamanlar bölgedeki küçük devletlerin hemen hepsine bağımsızlık sözü verildiğini hatırlatarak “Kürtlerin trajedisinin 1923’teki Lozan Antlaşması’ndan bu yana sürdüğünü” belirtti.

Yazı şöyle devam etti:

“1970’lerin başlarında Irak’ta Saddam Hüseyin’e karşı ayaklandıklarında Amerikalılar ve İran’daki Şah yönetimi onlara destek vermişti. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger İran ile Irak arasında bir anlaşma inşa etti ve Kürtleri yalnız bıraktı. ABD silah yardımını kesti ve Saddam 182.000 Kürt’ü katletti.”

“Kürtlerin bundan ders almış olmasının beklenebileceğini” yazan Fisk, böyle olmadığını, Kürtlerin benzer ihanetlere yeniden uğradığını belirtiyor. 1. Körfez Savaşı ile ABD’nin 2003’teki Irak işgalinde yaşananlardan örnekler vererek günümüze gelen Fisk, şöyle devam ediyor:

“Iraklı Kürtler geçen yıl IŞİD’e karşı savaştığında, Türkiye Kürdistan’ın Batı’nın savaşının öncü birliği haline gelmesini uzaktan islemişti. Kobani’deki Kürt savunması, Türkiye’nin aşağılanmasını daha da sancılı hale getirdi. PKK yanlısı savaşçılar, Suriye ve Irak’ta kahraman olarak görülmeye başlandı. Buna izin verilemezdi.”

“Türkiye tamamen yozlaşma yolunda”

Fisk Türkiye’nin bu nedenle IŞİD’in Suruç’taki saldırısı ve onu takiben PKK’nin iki Türk polisini öldürmesiyle, Türkiye’nin “IŞİD’e yönelik bombardıman görüntüsü altında PKK’ya saldırmaya başladığını” belirtiyor.

“Türkiye’nin son hava operasyonu ile Pakistan’ın geçmiş olduğu ‘tamamen yozlaşma’ yoluna girmiş bulunduğunu” yazan Fisk, şu satırlarla devam ediyor:

“Pakistan, 1980’lerde, ABD’nin de teşviğiyle Afganistan’a silah ve gerilla akışının sağlandığı kanal haline gelmişti. Pakistanlılar mücahiddin, Taliban ve diğer İslamcı grupları desteklemişti.”