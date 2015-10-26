Independent: Suriye'den kolera salgını yayılabilir

Independent gazetesi, Irak'ın ardından Suriye'de de kolera vakası görüldüğünü ve uluslararası bir salgın tehdidinden endişe edildiğini yazdı.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre; halen Suriye'de görev yapan Suriye Amerikan Doktorlar Derneği'nin Başkanı Dr. Ahmed Tarakci, ülkede tıbbi altyapının çökmesi ve yardım örgütlerinin sınırlı erişime sahip olması nedeniyle hastalığın hızla yayılabileceğini söyledi. Tarakci, "Çok kolay yayılır. İnsanlar ülke içinde ve dışında yer değiştiriyor, Avrupa'ya gidiyor" dedi.

4 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli mülteci var. Ülke içinde de yaklaşık sekiz milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Dr. Tarakci, geçen hafta Halep'te ölen beş yaşındaki bir çocuğun "büyük olasılıkla" kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Dernekten Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderilen yazıda, ilk testlerden alınan sonuçlar nedeniyle vakaya kolera şüphesiyle yaklaşıldığı belirtildi.

Tarakci, "Tarihsel olarak yer değiştiren insanları etkilediği için çok sayıda insanın tehlike altına girebileceğini" belirtti. Dr. Tarakci şöyle devam etti: "Kimin kolera bakterisi taşıdığını bilemezsiniz. Çünkü taşıyıcıların yüzde 80'ine kadarı hiçbir belirti göstermiyor."

Kirli sudan bulaşan ve daha çok çocukları etkileyen bağırsak enfeksiyonu hastalığı, tedavi edilmemesi halinde hastaları hızla öldürebiliyor.

Suriye'de özellikle hükümetin denetiminde olmayan bölgelerde, su arıtımının çok zor olduğu, göç yollarındaki birçok Suriyelinin temiz tuvalet ve içme suyuna erişimi olmayabileceği belirtiliyor.

Irak'ta koleradan 6 kişi öldü

Irak'ta son haftalarda toplam 1200 kolera vakası görüldü, altı kişi hayatını kaybetti. Ülkede gelecek hafta bir aşı programı başlatılacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün kolerayla mücadeleden sorumlu yetkilisi Dr. Dominique Legros geçen hafta hastalığın Irak'tan Orta Doğu, Suriye ve mülteci kamplarına yayılabileceği endişesini dile getirmişti.

Ancak Suriye'de bir aşı programını yaşama geçirmenin neredeyse imkânsız olduğu kaydediliyor. Bunun nedeni ülkenin sağlık altyapısının giderek zayıflaması.

İnsan Hakları Savunucusu Doktorlar Örgütü ve bölgedeki sağlık görevlileri, Rusya'nın isyancıların denetimindeki bölgelerde düzenlediği hava saldırılarında hastanelerin hedef alındığını söylüyor.

Dr. Tarakci, "Sağlık altyapısının maruz kaldığı sürekli yıkım nedeniyle felç olmuş durumdayız. Sürekli uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Ancak bu kolera, gerçek bir tehdit" dedi.